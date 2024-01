Calcio: la Roma ha esonerato Josè Mourinho. In una nota la necessità del cambiamento immediato

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma mette fine alla stagione di Josè Mourinho. Il Mou celebrato come uno dei migliori allenatori internazionali è stato esonerato. Lo fa sapere con una nota ufficiale la società giallorossa. "Ringraziamo José a nome di tutti per la passione e l'impegno profusi fin al sua arrivo -dicono Dan e Ryan Friedkin- Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Gli auguriamo il meglio per il futuro". Mourinho, 6O° allenatore della Roma, guidava la squadra dal maggio 2021. - (PRIMAPRESS)