Basket NBA: i Boston Celtics conquistano il 18° Anello. Top score di Tatum con 31 punti

USA - I Celtics conquistano il 18° anello nella storia del basket NBA.La squadra di Boston ha dominato Gara-5 della finale di Nba contro i Dallas Mavericks conquistando il titolo. La franchigia di Boston si porta a casa, dunque, il 18° anello raggiungendo anche il primato del maggior numero di titoli nel loro palmares, uno in più dei Lakers. Nel match che ha regalato la vittoria, i Celtics si sono imposti in casa per 106-88 chiudendo la serie sul 4-1. Straordinaria la prestazione di Jayson Tatum, che ha messo a segno 31 punti.