17ª Giornata Serie A: la Roma rifila due reti al Napoli che resta senza Osimhen per un doppio giallo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Partita a tratti nervosa all'Olimpico tra Roma e Napoli nel match che chiude la 17^ giornata di Serie A. La Roma di Mourigno gioca un gran primo tempo e sfiora due volte il gol con Bove. Nella ripresa, il Napoli parte bene ma non riesce a sbloccare la partita. Politano viene espulso per fallo di reazione su Zalewski. Pellegrini entra e fa 1-0. Nel finale doppio cartellino giallo anche a Osimhen che lascia i suoi in nove. Nel recupero Lukaku fa 2-0. La Roma supera il Napoli in classifica. - (PRIMAPRESS)