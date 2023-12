City Vision Pesaro: il 14 dicembre P.A. Università e aziende hi-tech incontrano studenti per le future competenze tecnologiche

(PRIMAPRESS) - PESARO - Il tema delle competenze tecnologiche è la sfida di questi anni nelle città e nei territori cercando di stimolare azioni inclusive tali da non lasciare indietro periferie o borghi distanti dalle dinamiche dei grandi centri. È quella che si chiama City Vision dove la valorizzazione del territorio si trasforma in opportunità di turismo lento ed esperenziale.

Giovedì 14 dicembre, Pesaro che si prepara ad iniziare il suo lungo anno di Capitale italiana della cultura del 2024, sarà una City Vision, la città dei dati, ospitando nel Salone Nobile di Palazzo Gradari (dalle 11 alle 17), studenti e studentesse di istituti superiori ed università per proporre loro opportunità di scoperta di nuovi lavori: dai green job, legati ai processi di trasformazoni sostenibili di aziende e comunità sino alla formazione di figure professionali capaci di sviluppare le città intelligenti. Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, aziende e docenti contribuiranno ad un dibattito rivolto alla formazione e alle tecnologie.

La giornata di City Vision Pesaro riproporrà nel pomeriggio un tavolo di lavoro riservato a sindaci, assessori, stakeholder e imprese per stabilire una scala di valori di dati da analizzare per il governo della città.