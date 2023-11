Conflitto Palestina: l’occupazione di Scienze Politiche a Roma mostra le crepe dell’antisemitismo

(PRIMAPRESS) - GROMA - All'Universita La Sapienza continua ad essere occupata dagli studenti la facoltà di Scienze politiche per protestare contro la reazione di Israele nei confronti del popolo palestinese. Ad animare la protesta sono gli attivisti di "Cambiare Rotta", l'organizzazione giovanile di estrema sinistra, che nel suo sito mescola riferimenti a Lenin e colpe del Covid al capitalismo. "Vogliamo che la mozione votata all'unanimità dal Senato accademico sia revocata-affermano in una nota-che la Sapienza smetta di sostenere il regime di apartheid israeliano, che tronchi gli accordi con quel governo e con tutte le istituzioni che sorgono sui territori occupati". Ma la stessa legittima difesa dei territori occupati sembra non valere per l'Ucraina per cui chiedono di interrompere il sostegno alle armi. - (PRIMAPRESS)