Nasce Onehealth: piattaforma didattica di Medtronic per studenti sui temi di sostenibilità e salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Educazione digitale declinata con i temi della salute, dei cambiamenti climatici e degli stitici di vita sostenibili che passano anche attraverso l'innovazione tecnologica. Temi che si sintetizzano in "Onehealt : i tanti volti della sostenibilità”. Iniziativa di educazione civica digitale grazie alla quale gli insegnanti di tutte le scuole italiane avranno accesso a educazionedigitale.it. Questa è una piattaforma didattica gratuita che, attraverso metodologie e strumenti innovativi e in base all’approccio globale “OneHealth”, sviluppa un nuovo progetto didattico rivolto a studenti di 13 e 18 anni.

L’iniziativa, ideata da Medtronic, mette gratuitamente a disposizione degli insegnanti risorse didattiche e strumenti multimediali che consentono loro di approfondire con le proprie classi, nel corso di un’offerta formativa distribuita su due annualità scolastiche, i seguenti nuclei tematici: il primo anno “Salute & ambiente” e “Stili di vita sostenibili”, il secondo anno “Salute e Innovazione” e “Diversità e Inclusione”.

Diverse le collaborazioni per il progetto: con ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con Donne Leader in Sanità ONLUS, impegnata nella promozione della leadership femminile nel settore della sanità e delle scienze della vita, con Cittadinanzattiva e Civicamente società benefit che ha sviluppato la piattaforma educazionedigitale.it con sociologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione digitale, specializzati in progetti educational per la scuola e la società.

La piattaforma educazionedigitale.it di Civicamente è riconosciuta quale ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione del personale della scuola. - (PRIMAPRESS)