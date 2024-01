Eco-vandali: approvato ddl che punisce chi imbratta monumenti. Sangiuliano: “Ora multe e reclusione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Approvato il Ddl eco-vandali. "Chi deturpa o imbratta un monumento paga di tasca propria, questo principio è legge dello Stato". Così il ministro della Cultura Sangiuliano, particolarmente soddisfatto dopo l'approvazione del Ddl eco-vandali che introduce sanzioni pecuniarie e anche la reclusione per chi imbratta, deturpa, sfregia i monunenti e in generale il nostro patrimonio culturale e archeologico. "Lottare per comportamenti virtuosi tesi a frenare fattori d'accelerazione dei cambiamenti climatici è lodevole ma imbrattare muri o fontane è altro". - (PRIMAPRESS)