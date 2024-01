Cabina regia Pnrr, Meloni: “Anno d’impegno straordinario. Stanziamento di oltre12mld”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ci attende un anno di grande lavoro che vedrà la Cabina di regia Pnrr al centro dell'azione del governo per proseguire ad alimentare la crescita economica strutturale dell'Italia". Così la premier Meloni dal termine della riunione a Palazzo Chigi. "La Cabina di regia di oggi apre un nuovo anno di impegno straordinario" per "la concreta messa a terra" del Pnrr, all'indomani del pagamento della quarta rata e dell'entrata in vigore del nuovo Piano italiano.Tra le misure,afferma,"stanziamento di oltre 12mld". - (PRIMAPRESS)