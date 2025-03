Trieste: l’inizio del tour Mediterraneo della nave Amerigo Vespucci. Tappe in 17 città e arrivo a Genova

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - La Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, in ritorno dal suo Tour mondiale si accinge ad iniziare il "Tour Mediterraneo" partendo da Trieste per toccare 17 città e concludersi a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare. Febbrile l'attesa in città, e trionfale l'accoglienza preparata: alla presenza di autorità civili e militari, Nave Vespucci sarà accolta da una 'Barcolana Special Edition', dal sorvolo delle Frecce Tricolori a cura della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare e dallo spettacolare volo dei paracadutisti del Gruppo operativo incursori della Marina Militare. - (PRIMAPRESS)