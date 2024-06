Autonomia Differenziata: voto finale alla Camera per il Ddl che rischia di dividere l’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è conclusa questa mattina all'alba la votazione di tutti gli articoli del ddl Autonomia Differenziata.L'ok dopo una maratona notturna decisa votando la seduta fiume tra le proteste dell'opposizione. Proteste rinnovate in sede di illustrazione degli emendamenti, tutti di minoranza e tutti respinti anche per il silenzio della maggioranza mai intervenuta nel dibattito notturno. Concluse anche le operazioni di voto sugli ordini del giorno. Ora l'Aula della Camera è impegnata con le dichiarazioni di voto sul provvedimento,al termine delle quali ci sarà il voto finale che introdurrà il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'attribuzione a una regione a statuto ordinario di autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato. Ma il timore delle opposizioni è della divisione dell'Italia provocando un gap tra le regioni. - (PRIMAPRESS)