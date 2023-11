Imballaggi: ora l’avvio del Parlamento Ue per il nuovo regolamento. Gusmeroli (Lega): “Vittoria italiana”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Italia che ha incassato con 426 voti a favore, 125 contrari e 74 astensioni, una prima vittoria a Bruxelles circa il regolamento sugli imballaggi privilegiando il settore del riciclo in cui nostro paese ha un ruolo determinante in Europa per quote di materiale trattato, ora dovrà attendere che il Parlamento Ue avvìi i colloqui con i governi nazionali sulla forma finale della legge, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione. Ma ormai l’indirizzo sembra tracciato. “Si siamo soddisfatti per la battaglia che il sistema Italia ha portato avanti in questi mesi per scardinare un disegno di regolamento che avrebbe fortemente penalizzato la leadership del nostro paese - ha commentato il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli - Si sarebbe sostituto un’eccellenza di riciclo ad un incerto processo di riuso per cui avevo già espresso tutte le mie perplessità nella Commissione da me presieduta”. Il regolamento che avrebbe dato un colpo di spugna al riciclo degli imballaggi di fatto avrebbe messo in discussione un fatturato di oltre 355 miliardi di euro nell’UE passando da 66 milioni di tonnellate di materiale trattato nel 2009 a 84 milioni nel 2021. Nello stesso anno, ogni europeo ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio, una cifra che si prevede aumenterà a 209 kg nel 2030 in assenza di misure. - (PRIMAPRESS)