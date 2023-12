I cambiamenti climatici entrano nella Mappa 2024 dei rischi dell’International SOS

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il cambiamento climatico con i suoi eccessi di tornado ed inondazioni sempre più frequenti, entra per la prima volta nella classifica dei livelli di rischio presenti nei paesi di tutto il mondo catalogato dalla mappa dei rischi International SOS 2024.

International SOS è la principale società mondiale di servizi per la sicurezza e i rischi sanitari che pubblica una mappa che è stata progettata per aiutare le organizzazioni e i loro lavoratori mobili a comprendere meglio i rischi globali.



La Mappa dei rischi 2024 fornisce alle organizzazioni le valutazioni dei rischi medici e di sicurezza che riflettono l’impatto di eventi dirompenti, come i conflitti in corso in Ucraina e tra Israele e Hamas. L’utilizzo di strumenti basati sui dati, come questa mappa dei rischi, può aiutare le organizzazioni a mantenere le proprie responsabilità di dovere di diligenza mentre i rischi per la sicurezza globale, la sanità e i cambiamenti climatici continuano ad evolversi.



Per la prima volta, la mappa dei rischi include un livello che delinea anche i rischi legati al cambiamento climatico. Compilati da INFORM (una collaborazione tra il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici e il Centro comune di ricerca della Commissione europea), i dati forniscono stime quantificate degli impatti dei cambiamenti climatici sul rischio futuro di crisi e disastri umanitari. Questo indice di rischio ha lo scopo di informare le scelte politiche in materia di mitigazione e adattamento climatico, riduzione del rischio di catastrofi, sviluppo sostenibile e assistenza umanitaria per una maggiore resilienza agli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La Mappa dei rischi 2024 può essere utilizzata come strumento per costruire una visione completa del panorama dei rischi in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)