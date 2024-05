Inchiesta Liguria: oggi l’interrogatorio di Toti. I legali: “Ci sono tanti documenti da esaminare”

(PRIMAPRESS) - GENOVA - L'ex presidente dell'Autorità portuale, e amministratore delegato di Iren, ora sospeso, Paolo Emilio Signorini, arrestato nell'ambito della maxi-inchiesta per corruzione che ha “decapitato” il vertice della Regione Liguria, oggi interrogato si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla giudice Paola Faggioni e al sostituto procuratore Luca Monteverde. Gli avvocati di Signorini, Enrico Scopesi e Grazia Volo, come pure i legali del governatore ligure Giovanni Toti che sarà interrogato domani, hanno consigliato ai loro assistiti di avvalersi della facoltà di non rispondere per un semplice motivo: i tre faldoni di possibili prove sono stati resi consultabili solo ieri e il materiale da esaminare richiederà del tempo. - (PRIMAPRESS)