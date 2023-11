Tregua Hamas-Israele: ancora colpi su Gaza in attesa dell’inizio della tregua di domani alle 10

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Da fonti del governo israeliano si fa sapere che nessun prigioniero palestinese di Hamas sarà rilasciato prima di domani 23 novembre come previsto dell’accordo di tregua mediato dal Qatar che dovrebbe iniziare alle 10 e proseguire sino a domenica.

Le famiglie dei prigionieri israeliani esprimono frustrazione e incolpano il governo per la mancanza di informazioni mentre continua la spasmodica attesa per la tregua.

In previsione della tregua, intanto, non si sono fermati gli attacchi su Gaza e in Cisgiordania. Il primo ministro israeliano Netanyahu rinnova l'avvertimento che la guerra continuerà, promettendo alle famiglie dei prigionieri che riporterà a casa tutti gli ostaggi.