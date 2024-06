Gaza: ritrovati 4 ostaggi israeliani a Nuseirat. Erano stati rapiti il 7 ottobre al festival Supernova

(PRIMAPRESS) - GAZA - Quattro ostaggi israeliani prigionieri di Hamas sono stati tratti in salvo vivi nella zona centrale della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. Noa Argamani (25 anni), Almog Meir Jan (21 anni),Andrey Kozlov (27 anni) e Shlomi Ziv (40 anni) erano stati rapiti al festival musicale "SuperNova" il 7 ottobre. Sono stati ritrovati in due luoghi diversi nel cuore di Nuseirat, in buone condizioni. Sono stati portati all'ospedale di Tel Hashomer per ulteriori valutazioni. - (PRIMAPRESS)