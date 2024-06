Olimpiadi Parigi: oggi la cerimonia di consegna della bandiera al Quirinale. Mattarella: “In voi oltre il talento c’è passione e sacrificio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi al Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha tenuto la cerimonia di consegna della bandiera per i Giochi Olimpici di Parigi. Mattarella. "Tanti ragazzi e ragazzi sul vostro esempio saranno sollecitati a dedicarsi allo sport. E questo è un risultato molto importante per un paese. Oltre il talento dal vostro esempio arrivano i valori di passione e sacrificio. Accanto al vostro impegno c'è quello di tanti tecnici, dirigenti e allenatori e le Forze Armate che fanno crescere queste discipline". E poi Mattarella cita l'atleta del salto in alto e portabandiera olimpico Tamperi: "Gli atleti non vanno considerati esclusivamente come esecutori di prestazioni ma come persone nella loro complessità". - (PRIMAPRESS)