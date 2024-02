Tragedia Firenze: domani lutto cittadino per le 3 vittime. Si scava ancora per 3 dispersi

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L'aggiornamento del crollo del solaio all'ex panificio militare di Firenze in un cantiere per l'apertura di un supermercato Esselunga riconferma le vittime con due operai estratti vivi ed ora ricoverati in ospedale e ne restano ancora dispersi tre. Per domani sabato 17 febbraio, è stato proclamato lutto cittadino dal presidente della Regione Eugenio Giani, come segno di cordoglio per le vittime del tragico incidente nel cantiere di via Mariti a Firenze. "Con profondo dolore - afferma il presidente Giani - esprimo le condoglianze, a nome di tutta la Toscana, alle famiglie delle vittime. - (PRIMAPRESS)