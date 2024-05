Firenze: oggi la commemorazione delle vittime della strage mafiosa di via dei Georgofili nel 1993

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Oggi 27 maggio si celebra il ricordo della strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze avvenuta nel 1993. Una bomba rivendicata da Cosa Nostra nei pressi degli Uffizi, causò la morte di 5 persone. Questa notte sono state commemorate le vittime all'1:04,ora della strage. Morirono le piccole Nadia, 9 anni e Caterina, di un mese e mezzo insieme ai loro genitori Angela Fiume e Fabrizio Nencioni e lo studente Dario Capolicchio, 22 anni. Un corteo silenzioso si è mosso da Palazzo Vecchio per raggiungere via dei Georgofili dove è stata deposta una corona. Tra i presenti il governatore Eugenio Giani,l'assessora comunale Maria Federica Giuliani. - (PRIMAPRESS)