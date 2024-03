Terrorismo: arrestati a L’Aquila 3 palestinesi di una cellula che risiedevano in Abruzzo per motivi umanitari

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all'Aquila dalla Polizia di Stato nei confronti di palestinesi. Sono accusati di "associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'or- dine democratico". Gli indagati, informa la Polizia, face- vano opera di proselitismo e propaganda per l'associazione e pianificavano at- tentati, anche suicidi, contro obiettivi civili e militari in territorio estero. Tra di loro anche Anan Yaeesh, il 37enne palestinese detenuto a Terni dopo essere stato fermato in seguito alla richiesta di estradizione presentata da Israele. A quanto apprende i tre avevano il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - (PRIMAPRESS)