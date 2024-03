L’Aquila: omicidio di un 59enne. Fermai due giovani con precedenti per droga e reati contro il patrimonio

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Sono stati fermati due giovani per la morte di un 59enne all'Aquila, il cui corpo è stato trovato per strada, in via Fortebraccio. L'uomo è stato vittima di un'aggressione. E' stato colpito prima con un calcio al fianco, poi con un pugno al vol- to che ne ha provocato la caduta. Rimasto esanime, è stato derubato. I due fermati dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata.Entrambi hanno precedenti per reati contro il patrimonio e droga. - (PRIMAPRESS)