Sydney: arrestato e collaborativo l’uomo che ha accoltellato vescovo e tre fedeli nella chiesa del Buon Pastore

(PRIMAPRESS) - SYDNEY (AUSTRALIA) - È ancora sotto interrogatorio da parte della polizia, l'uomo arrestato a Sydney per aver accoltellato il vescovo e 3 fedeli durante una cerimonia in una chiesa ultra-ortodossa del "Cristo Buon Pastore" a Wakeley, nel sud-ovest della capitale del nuovo Galles in Australia. La cerimonia era trasmessa in streaming e nel video si vede l'aggressore colpire sei volte al collo e al viso il prelato, prima di essere bloccato. Dopo l'arresto l'uomo starebbe collaborando con la polizia. - (PRIMAPRESS)