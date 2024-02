Striscia di Gaza: 100 arresti di Israele nell’ospedale di kahn Younis dove si annidano terroristi di Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le truppe israeliane continuano a operare nell'ospedale Nasser di Kahn Younis, nel sud della Striscia, dove hanno arrestato circa 100 "sospettati di attività terroristica". Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui l'operazione "si basa su informazioni di intelligence in base alle quali Hamas conduce la sua attività di terrore all'interno dell'ospedale stesso". Intorno alla zona dell'ospedale, inoltre, sono stati "uccisi terroristi". Le operazioni continuano anche nel resto della città e nel centro della Striscia. Questa attività sembrerebbe il frutto delle forti pressioni esercitate sopratutto dall'America per interventi salvaguardando civili palestinesi ed allontanando il piano di Rafah che con il muro in costruzione dell'Egitto potrebbe produrre una carneficina senza precedenti. - (PRIMAPRESS)