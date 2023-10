Siria: forse jet Usa gli autori di bombe sulla base militare dei Pasdaran iraniani

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Una base militare dei Pasdaran iraniani è stata colpita nella notte nella Siria orientale, al confine con l'Iraq, da un attacco aereo condotto da jet militari. Lo riferisce l'Osservatorio dei diritti umani in Siria. Il raid ha colpito la base della 47ªbrigata dei Guardiani della Rivoluzione (Pasdaran) iraniani di stanza ad Abukamal. Per i media siriani è opera degli Usa Intanto, 4 palestinesi sono morti e 9 sono rimasti feriti in un raid dell'esercito israeliano a Jenin, Cisgiordania - (PRIMAPRESS)