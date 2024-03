Iran: un report Onu raccoglie le violazioni dei diritti umani dopo la morte di Mahsa Amini

(PRIMAPRESS) - IRAN - È arrivata a conclusione la missione d'inchiesta dell'Onu in Iran che ha rilevato come la repressione, adottata nel paese, viola i diritti delle donne. La violenta repressione delle proteste pacifiche e la diffusa "discriminazione istituzionale" di donne e ragazze hanno portato a "gravi violazioni dei diritti umani" da parte del governo di Teheran. Così ha scritto nel suo report la commissione Onu. Nel documento gli analisti sottolineano che molte delle violazioni costituiscono "crimini contro l'umanità". Da settembre 2022 il Paese ha iniziato una lunga protesta, dopo la morte non accidentale di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per il velo indossaro male. Sul corpo, segni di violenza fisica, di cui l'Iran è responsabile, accusa l'Onu. Ora il report dovrà andare all'attenzione dell'Assemblea Generale dell'Onu e aprire una procedura per la violazione dei diritti umani dinanzi al Tribunale internazionale. - (PRIMAPRESS)