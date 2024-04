Iran, Aiea: "Nessun danno alle centrali nucleari di Esfahan" dopo i droni israeliani

(PRIMAPRESS) - IRAN - A certificare che non ci sono stati danni agli impianti nucleari, dopo l'attacco di alcuni droni israeliani presso Esfahan, la città dalle architetture persiane nel cuore dell'Iran, è la Aiea, l'Agenzia per l'energia atomica che conferma dopo un sopralluogo, l'integrità degli impianti. La difesa di Teheran riferisce di aver abbattuto 3 droni,e non parla di missili. Anche le stesse fonti iraniane confermano che non vi sarebbero state vittime né danni agli impianti nucleari. L'attacco è stato lanciato nel giorno del compleanno del Grande Ayatollah, Khamenei, nato il 19 aprile del 1939."Buon compleanno Khamenei",scrivono diversi utenti sui social. Una provocazione in risposta all'attacco che era stato portato dall'Iran su Israele come dimostrazione in risposta ad un attacco terroristico all'ambasciata iraniana a Damasco attribuito alle forze d'assalto della Stella di David. - (PRIMAPRESS)