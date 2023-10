Sciopero generale dei trasporti di 24 ore. Treni a singhiozzo. Torna ad incrociare le braccia anche l’ex Ilva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziato lo sciopero generale di 24 ore nei trasporti, scuola, sanità e all'ex Ilva. I lavoratori che aderiscono alle sigle Cub, Sgb, SiCobas e Usi-Cit incrociano le braccia dai trasporti alla sanità alla scuola. Una mobilitazione per "ribadire il no ai contratti-truffa (...), per rivendicare l'aumento generalizzato dei salari pari all'inflazione". Sciopero di 24 ore anche negli stabilimenti ex Ilva. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm chiedendo al governo un incontro. Prevista una manifestazione a Roma. - (PRIMAPRESS)