Sanità: Domenico De Paolis nuovo Viice President della divisione hi-tech Neuromodulation di Medtronic

ROMA - Domenico De Paolis sarà il nuovo Vice President a livello internazionale della divisione Neuromodulation di Medtronic, azienda leader di HealthTech Technology, a partire dal 1 Novembre. In questo nuovo ruolo Domenico De Paolis guiderà il business della divisione e del suo portfolio prodotti dedicato al trattamento del dolore e del parkinson, in tutti i mercati globali ad eccezione degli Stati Uniti. Entrato a far parte di Medtronic 8 anni fa, Domenico De Paolis vanta oltre 20 anni di esperienza di leadership globale nel settore sanitario, acquisita in aziende leader dell'healthcare, dove ha guidato con successo le attività commerciali, grazie alla sua profonda conoscenza dei mercati sviluppati ed emergenti.