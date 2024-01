Sangiuliano (MIC) apre, con l’intervista di Fabrizio Ferragni, il ciclo di puntate 2024 di Rai Casa Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - A segnare il nuovo ciclo di appuntamenti di Rai Casa Italia è l'intervista del Direttore di Rai Italia Fabrizio Ferragni al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che andrà in onda martedì 9 gennaio Rai Italia, RaiPlay e, dopo la mezzanotte, su Rai2. L’incontro è l’occasione per parlare dei progetti culturali divenuti realtà favorevoli al potenziamento di un turismo sempre più curioso di conoscere e apprezzare le bellezze del patrimonio artistico culturale italiano. La regia dell’intervista è di Emanuela Romano.

A seguire, obiettivo sui computer quantistici che diverranno molto presto una realtà nel quotidiano. Permetteranno di superare misure di sicurezza, ma dovranno essere inseriti all’interno degli attuali protocolli Internet. Roberta Ammendola ne parla con Silvia Zorzetti, Responsabile del Dipartimento del Quantum Computing del Fermilab di Chicago e con Giuseppe Iannaccone, professore di ingegneria elettronica all’Università di Pisa, esperto di semiconduttori e tecnologie quantistiche.

Per la rubrica “expat”, in primo piano le storie di Beatrice Biancardi, giovane professoressa all’Università di Parigi, che, partendo da un progetto Erasmus, si occupa di intelligenza artificiale e di interazione uomo-macchina, e di Nicole Repetto, originaria di Genova, insegnante di italiano a Las Vegas.

Per lo Sport, si parla di calcio con Nicola Guida, Presidente della Ternana, ospite di Piercarlo Presutti e Simona Cantoni.

Con la linguista Lucilla Pizzoli, della “Società Dante Alighieri”, si analizza, invece, la lingua italiana di oggi, con le sue inflessioni dialettali e i modi di dire. Ospiti Giuseppe Antonelli, linguista, saggista e conduttore radiofonico per Radio3 e Graziano Graziani, saggista e autore di un libro molto divertente “Alice nel paese dell’anvedi”, traduzione in romanesco del capolavoro di Lewis Carol “Alice nel paese delle meraviglie”.

Si chiude in musica con l'intervista di Maria Cristina Zoppa a Gigi D'Alessio, cantautore e produttore discografico napoletano.