Roma: sgombero di case popolari al quartiere Quarticciolo occupate abusivamente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Operazione sgombero case occupate abusivamente a Roma, al Quarticciolo. Il blitz è stato condotto da Polizia, Carabinieri, polizia locale di Roma Capitale. E' stato disposto con un'ordinanza del Questore della Capitale, Massucci, come stabilito nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto di Roma, Giannini. L'operazione per liberare alcuni appartamenti di edilizia popolare nel quartiere a ridosso di Via Palmiro Togliatti, dove sono presenti diverse piazze di spaccio di droga controllate da clan. - (PRIMAPRESS)