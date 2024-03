Roma: medico travolto da un auto mentre faceva jogging. Il conducente 26enne risultato positivo al test alcolico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli accertamenti su velocità e stato d'ebrezza per il conducente 26enne dell'auto che ha Investito ed ucciso un runner su via Pinciana all'altezza di Villa Borghese a Roma. Nell'impatto, la vittima è stata sbalzata di alcuni metri. Si tratta di un medico di 37 anni, che stava facendo jogging. Al momento del decesso era senza documenti in abbigliamento da corsa. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Tra le ipotesi, oltre alla positività all'alcol emersa dai test non si esclude anche l'alta velocità. - (PRIMAPRESS)