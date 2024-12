Roma: il 1° dicembre torna la seconda Domenica ecologica della stagione con il blocco del traffico nella nuova fascia verde

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 1 dicembre torna la "Domenica Ecologica" con stop alle auto e blocco del traffico a Roma. Saranno infatti attive le limitazioni per la seconda domenica ecologica di questa stagione con il conseguente stop alla circolazione ai veicoli più inquinanti e per tutti i veicoli a motore nella nuova fascia verde. Secondo l'assessorato all'Ambiente il blocco servirà per ridurre l'inquinamento in città anche se non sembra che sia stato fatto un monitoraggio con le centraline per stabilire gli indici di Co2 presenti nell'aria.

Quello di domani non sarà l'unico stop. Anche per questa stagione, infatti, saranno in tutto 5 le domeniche durante le quali le vetture a motore non potranno circolare. Le altre programmate sono nel 2025, ossia il 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo.

