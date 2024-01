Roma: a Paola Cortellesi il riconoscimento della Lupa Capitolina per il suo percorso artistico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Martedì 16 gennaio, ore 12 nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, consegnerà la Lupa Capitolina a Paola Cortellesi come riconoscimento del percorso artistico dell’attrice e regista romana. Per la Cortellesi, l'anno che si appena chiuso l'ha vista protagonista al cinema e ai botteghini con il film "C'è ancora domani", pellicola co cui ha debuttato anche nel ruolo di regista. - (PRIMAPRESS)