Rinvio a giudizio ministro Santanchè: ultima parola a Meloni. Le opposizioni sollecitano le dimissioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - A dire l'ultima parola sul caso del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, circa le sue dimissioni chieste con forza dalle opposizioni, probabilmente sarà là premier Meloni ma che al momento guarda al suo viaggio a Washington per l'insediamento del presidente Usa, Donald Trump che avverrà tra due giorni.

"Sono tranquillissima. Continuo a lavorare -ha dichiarato Santanchè - è chiaro che sono una donna di partito.Se il mio presidente del Consiglio mi chiedesse un passo indietro, lo farò".Così la ministra in una intervista dopo il rinvio a giudizio per il caso della sua società Visibilia. "Giorgia non mi ha chiamata. Immagino abbia tante cose importanti da fare". La ministra sotto accusa per un rinvio a giudizio del Tribunale di Milano, sottolinea che si tratta di un reato finanziario da imprenditrice non legato alla politica: "Non sarò condannata" - (PRIMAPRESS)