Report Mediterranean Economies 2023, Carrozza (Cnr): “A rischio la cooperazione delle comunità scientifiche”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Presentato oggi a Napoli dal CNR il Report 'Mediterranean Economies 2023 (ME23)', Il volume, presentato presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, è incentrato sulle conseguenze geopolitiche e socio-economiche della guerra Russia-Ucraina nell’area mediterranea.

"La situazione internazionale attuale rischia di avere gravi ripercussioni sulla cooperazione scientifica tra Paesi, che invece è un potente strumento di mitigazione dei conflitti”, ha affermato. Così durante la presentazione la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza. "La scienza per sua natura non ha confini: la libertà nella ricerca scientifica, la condivisione di risultati, esperienze e conoscenze sono elementi catalizzatori del progresso e, in ultima analisi, di pace. Come comunità scientifica dobbiamo pertanto impegnarci a difendere tale libertà e a intensificare gli scambi con colleghi di tutto il mondo, uniti nell’obiettivo di creare un futuro di sviluppo condiviso”. - (PRIMAPRESS)