Maker Faire Rome: la rassegna del futuro sostenibile. L’esperienza di Time4Child con ENEA e CNR

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna a Fiera di Roma, l'appuntamento con Maker Faire Rome, la rassegna in programma dal 20 al 23 ottobre, è una occasione di business per piccole e grandi aziende, startup, investitori, un momento unico per sviluppare relazioni. Circa più di 4.500 progetti esposti e oltre 5.000 speaker nazionali ed internazionali, la fiera ha nel padiglione 3 MAKE, il cuore dell'iniziaiva. Questo padiglione rappresenta l’anima della manifestazione perché è qui che sono esposti i progetti più “maker” con l’elettronica, la componentistica, la stampa 3D, la manifattura digitale, l’automazione industriale e la ricerca spaziale. Qui gli entusiasti di elettronica e open source daranno vita a una sorta di Villaggio che si distingue come un punto focale per i creativi e gli innovatori. Il padiglione 4 LIFE è il più verde di MFR, si trova di fronte al 3 ed è lo spazio dell’agrifood.

Tra gli espositori la Cooperativa sociale Time4child con “Future Makers 4 Sustainability”, uno spazio in cui insieme ad ENEA, World Food Programme, CNR, Arci Solidarietà, Sea Shepherd e Fondazione Jane Goodall saranno organizzati sei laboratori per immaginare un futuro giusto. Time4child è una cooperativa sociale che si impegna in attività innovative e formative per bambini, studenti, genitori e insegnanti, finalizzate alla costruzione di un futuro fatto di diritti sociali, economici e ambientali, mirando a promuovereinclusione, tecnologia, salute, ricerca, diritti, ambiente ed energia pulita. I sei laboratori che si alterneranno durante Future Makers 4 Sustainabilityaffronteranno una serie di importanti tematiche. Qualche esempio: ENEA presenterà, ad esempio, tre laboratori dedicati al riutilizzo della Posidonia oceanica per creare comodi "cuscinoni" biocompatibili e al gioco educativo sulla comprensione delle correnti oceaniche e del cambiamento climatico. Il CNR - Istituto di Cristallografia guiderà i partecipanti alla scoperta del ruolo del DNA nella biodiversità. Sea Shepherd Italia condurrà laboratori dedicati ai nodi marinari, alla vita delle tartarughe e alla rimozione dell'attrezzature da pesca illegali. Infine, l'Istituto Jane Goodall Italia coinvolgerà i partecipanti attraverso videogiochi incentrati sulla sostenibilità e sulla campagna di raccolta dei cellulari dismessi. - (PRIMAPRESS)