Premio “Valore Coraggio” 2025: domani i riconoscimenti nella Promoteca in Campidoglio a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma si presenta (domani 23 gennaio ore 17) la seconda edizione del Premio “Valore Coraggio”, ideato da Anna Rita Cammerata e promosso dalla Fondazione Italia Sostenibile di Sergio Marini. Nel solco tracciato dalle omelie di Papa Francesco, saranno premiati con un riconoscimento, coloro che, con le loro azioni, spesso lontane dai riflettori e dall'interesse mediatico, hanno incarnato i valori di coraggio, umanità e altruismo.

Un riconoscimento che celebra il Coraggio come espressione di solidarietà, passione e impegno verso gli altri e Valore come finalità unica dell’essere umano che, paradossalmente, nel mostrarlo non si aspetta riconoscimenti; il tutto ben lontano dai valori effimeri dei nostri tempi. Un binomio senza la congiunzione per un’accezione nuova e diversa dal significato dei due termini in solitaria.

La serata e’ condotta della giornalista Roberta Ammendola con la partecipazione del compositore Agostino Penna e la regista Kathrina Miccio e gli ospiti Pupi Avati, Barbara De Rossi e il campione paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy. Saranno assegnati riconoscimenti speciali “Premio Valore Coraggio” a opere e realtà di eccellenza, tra cui il corto “Cosa resta”, vincitore del premio Flaminio Film Festival, Sara Ferguson, Antonio Palladino per la realizzazione dei Premi e dei Riconoscimenti.



