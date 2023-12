Palestina: l’UE invierà 125 milioni di euro nel 2024 per cittadini di Gaza e Cisgiordania

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue invierà aiuti umanitari per 125 milioni di euro al popolo palestinese, nel 2024. "La situazione umanitaria continua a peggiorare in Medio Oriente. Questo nuovo finanziamento sosterrà le organizzazioni umanitarie che operano sia a Gaza che in Cisgiordania", spiega la Commissione."In Cisgiordania,dove molte comunità palestinesi sono già sfollate con la forza o a rischio sfollamento,i progetti forniranno servizi di protezione e assistenza legale alle persone colpite dalla violenza dei coloni". - (PRIMAPRESS)