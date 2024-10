Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Lorenzi: “tranquillizzati dal timing e dal rispetto dei budget”

(PRIMAPRESS) - ROMA – Le ombre del passato sui flop dei grandi eventi sportivi avevano caratterizzato anche l'incontro di ieri che si è tenuto a Roma tra le figure istituzionali per l'organizzazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2926 ma la relazione di Andrea Vernier, Ad della Findazione dell'evento è riuscito a tranquillizzare sopratutto i due sindaci impegnati nell'organizzazione: Giuseppe Sala per Milano e Gianluca Lorenzi per Cortina d'Ampezzo. È proprio quest'ultimo ad aver espresso soddisfazione per gli aggiornamenti ricevuti: “Siamo sereni, la situazione è sotto controllo e la gestione oculata del progetto sta seguendo tutte le linee guida stabilite. L’incontro di oggi ha confermato che le Olimpiadi stanno procedendo come previsto, rispettando i budget” ha dichiarato Lorenzi, sottolineando l’importanza del lavoro coordinato tra i vari enti coinvolti.

L'incontro istituzionale a Roma oltre ai sindaci interessati e ad Andrea Varnier, ha visto la presenza di Giovanni Malagò (Presidente del CONI), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia) e Luca Pancalli (Presidente del Comitato Paralimpico Italiano). Erano inoltre presenti i governatori della Regione Veneto Luca Zaia, della Lombardia Attilio Fontana e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e di Trento Maurizio Fugatti. - (PRIMAPRESS)