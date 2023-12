Musica: raccolta fondi di Spotify insieme al MIM per la carriera delle giovani cantanti contro il divario di genere

(PRIMAPRESS) - MADRID - Spotify, l'azienda di audio in streaming più grande al mondo, ha tenuto un gala di beneficenza in cui ha riunito l'industria musicale con l'obiettivo di raccogliere fondi per le donne nella musica. I fondi sono pervenuti all'associazione MIM (Donne nell'Industria Musicale) e verranno utilizzati per promuovere la carriera delle donne nella musica attraverso borse di formazione nella produzione musicale.



Al gala, svoltosi presso l'Espacio Neptuno di Madrid, hanno partecipato artisti e personalità di spicco, come Mala Rodríguez (che è stata madrina onoraria del gala), Belén Aguilera (nominata nuova ambasciatrice di EQUAL), Ana Mena, Paula Koops, Rozalén , Jedet, María Peláe, Vicco, Judeline e Mar Lucas, tra molti altri.



Questa iniziativa fa parte di EQUAL, il programma globale di Spotify che mira a promuovere l'uguaglianza di genere nella musica e a fornire il risalto che meritano le artiste di tutto il mondo. Un programma che cerca di eliminare il divario di genere esistente nell’industria musicale in modo che le artiste, compositrici e produttrici abbiano la rappresentanza e la visibilità che meritano nel settore.



"Questo gala di beneficenza chiude un anno particolarmente attivo per Spotify nel campo della divulgazione del talento femminile in Spagna, che si è concretizzato a settembre con l'incredibile Spotify EQUAL Fest", ha dichiarato Melanie Parejo, Responsabile Musica per il Sud e l'Est. Europa su Spotify. “Siamo profondamente orgogliosi di aver riunito l’industria musicale attorno a un obiettivo comune tanto importante nel settore quanto l’uguaglianza. Ringraziamo tutti gli artisti che hanno partecipato, così come gli ambasciatori, gli amici del settore, gli sponsor, i collaboratori e i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa", aggiunge Melanie Parejo. - (PRIMAPRESS)