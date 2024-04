Morte Carabinieri incidente Eboli: il messaggio di cordoglio di Mattarella al Comando dell’Arma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, un messaggio di cordoglio per la morte del Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, per l'incidente stradale in cui sono rimasti vittime ieri in provincia di Salerno.

"In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, e all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza.

La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al Carabiniere rimasto ferito gli auguri di pronta guarigione".

L'incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 91 che collega Eboli e Campagna, in provincia di Salerno. Un Suv Range Rover si è scontrato con un'autopattuglia dei carabinieri, una Fiat Grande Punto. L'auto dei militari stava uscendo da un'area di servizio. L'impatto ha provocato la morte di due militari dell'Arma, il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, 27. Ferito il terzo carabiniere a bordo. Dopo l'urto il Suv ha proseguito la sua corsa colpendo un'altra vettura. Ferite le due donne a bordo del Range Rover (la conducente di 31 anni e la diciottenne che si trovava con lei) e l'anziano di 75 anni che viaggiava nella terza vettura. Il Suv era stato acquistato da poche settimane. Ora gli inquirenti dovranno stabilire la dinamica dell'incidente e le responsabilità delle vetture del primo impatto. - (PRIMAPRESS)