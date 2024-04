Manfredonia: oggi i funerali del maresciallo dei CC Pastore, morto nell'incidente stradale nel salernitano

(PRIMAPRESS) - MANFREDONIA - Questa mattina, nella Cattedrale di Manfredonia i funerali di Francesco Pastore, il maresciallo dei carabinieri deceduto durante un incidente stradale a Eboli, nel Salernitano, mentre era a bordo di una gazzella del 112 insieme al collega Francesco Ferraro, 27enne di Montesano Salentino in provincia di Lecce, anch'egli morto sul colpo. Nell'incidente era rimasto ferito un terzo carabiniere, che era alla guida dell'auto. In mattinata a Montesano Salentino si sono tenuti, invece, i funerali di Francesco Ferraro.

La conducente 31enne a bordo del SUV che ha investito la vettura di servizio dei carabinieri ed una terza auto, era risultata positiva all'alcoltest ma a quanto riferito era già nota alle forze di polizia per spaccio. Per questa ragione è stata sottoposta ad ulteriori esami tossicologici. Al momento è indagata per duplice omicidio stradale. - (PRIMAPRESS)