Morte Agata Spada: indagato il medico che ha operato a Roma la 22enne siciliana di rinoplastica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono due gli indagati di una struttura sanitaria privata di Eur Laurentina a Roma a seguito dell'inchiestaaperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo in relazione alla morte di Agata Margaret Spada, una 22enne, originaria del Siracusano. La ragazza si era sottoposta la settimana scorsa, ad un intervento di rinoplastica. Entrata in coma per cause da accertare era stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Sant'Eusebio di Roma dove è spirata. Sequestrati dai carabinieri tutti i documenti dello studio medico gestito da un medico e il figlio ma dove non è stata trovata la cartella clinica riferita a Agata Spada.. La ragazza,morta il 7 novembre scorso, si sarebbe sentita male dopo la somministrazione dell'anestesia locale nel centro medico che aveva individuato sui social. - (PRIMAPRESS)