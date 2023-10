Mobilità Roma: da venerdì 27 ottobre cambia la direzione di marcia a Piazza Venezia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il grande cantiere di lavori aperti a Roma per rifarsi il look per il prossimo Giubileo, sta intensificando il traffico del centro e gli automobilisti si dovranno informare sui cambi di viabilità che avverranno nelle prossime settimane. Intanto da venerdì 27 ottobre i cicli semaforici di Piazza Venezia a Roma passeranno da quattro a tre con l’obbligo di svolta a destra verso via del Plebiscito per chi proviene da via del Corso, per ridurre i tempi di attesa ai semafori. Sarà, inoltre, ripristinata la fermata Atac su via Cesare Battisti, mentre sarà soppressa quella di via del Plebiscito per consentire un maggiore scorrimento del flusso veicolare. Infine sarà intensificata la presenza degli agenti della Polizia Locale in tutta l’area. - Lo rende noto il Campidoglio. - (PRIMAPRESS)