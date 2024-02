Milleproroghe: oggi ancora in aula della Camera. Ieri l’abbandono del M5S e il caso Sgarbi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera è convocata nuovamente questa mattina, mercoledì 14 febbraio, a partire dalle ore 9.30 per completare l'esame degli emendamenti delle Milleproroghe. Nella seduta di martedì 13 febbraio la Camera ha proseguito l'esame della proposta di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2.

Ieri sera in tarda serata il M5S ha abbandonato i lavori delle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali della Camera, che precedevano le seduta notturna a oltranza per esaminare gli emendamenti al dl Milleproroghe."Il governo non ha approvato nessuno dei nostri emendamenti",ha spiegato Colucci,capogruppo del M5S. "Lasciamo i lavori della commissione, non saremo complici", hanno spiegato i deputati del Movimento alla ripresa di una seduta in cui non sono mancate ten- sioni, dopo una delle varie sospensioni durante l'esame degli emendamenti.

Durante la seduta notturna il Presidente di turno, Giorgio Mulè, ha dato comunicazione che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha accettato le dimissioni da sottosegretario alla Cultura di Vittorio Sgarbi. - (PRIMAPRESS)