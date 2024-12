Milano: trekking per cani sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele per l’Only for Pet Lovers Christmas Edition

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si chiama Only For Pet Lovers" Christmas Edition, è sarà la prima edizione a tema natalizio dedicato al mondo pet con cani di tutte le razze e taglie che si terrà domenica 15 dicembre, sui camminamenti e sulle terrazze della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Un appuntamento che ha tutta l'aria di essere un trekking cinofilo su uno dei luoghi storici del capoluogo lombardo. Ma a completare l'evento ci saranno set fotografici per scatti social, educatori cinofili, veterinari, esperti di dog mentoring, corner di prestigiosi pet-brand con snack e omaggi per tutti gli amici a quattro zampe. - (PRIMAPRESS)