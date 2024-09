Meteo: Roma colpita da un violento nubifragio. Strade sommerse dall’acqua e traffico paralizzato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Forte vento, con pioggia violenta tanto da spezzare i rami degli alberi sulle strade. È così che il maltempo ha messo in ginocchio la Capitale quest'oggi rendendo impraticabili anche le strade del centro. Le più colpite quelle ad ovest di Roma, da Monteverde a Portuense, fino a Bravetta, Pisana, Balduina e Massimina, Torrevecchia e Trionfale, con il traffico paralizzato.

Nel quartiere Prati, l’ospedale Santo Spirito ha subito alcuni allagamenti. Le ditte di manutenzione stanno già lavorando al ripristino dei locali umidi e la successiva rimessa in funzione. Rassicuriamo la popolazione che non ci saranno disagi per i pazienti e i servizi non subiranno variazioni.

In calo drasticamente le temperature. - (PRIMAPRESS)