Meteo: perturbazione da Nord con temporali allontana la morsa di caldo. Bollino rosso solo per 4 città

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le piogge in arrivo su buona parte dell'Italia servirà a far uscire molte città dalla morsa del caldo che da luglio non ha lasciato scampo. Una perturbazione dal Nord tra oggi e domani porterà temporali e forte abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi. Possibili eventi meteorologici anche estremi come quello di ieri in Sardegna che in pochi minuti ha allagato strade e colpito violentemente le città con la grandine. I bollini rossi emessi nei giorni scorsi dal ministero della Salute per molte città italiane si riducono notevolmente. Oggi restano in allerta massima solo Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Domani sarà da bollino rosso soltanto Bari. - (PRIMAPRESS)