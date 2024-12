Meteo: dopo la tempesta dell’Immacolata è allerta arancione in Emilia Romagna e Calabria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allerta arancione in 2 regioni dopo la tempesta dell'Immacolata, l'ondata di maltempo continua a flagellare l'Italia con venti forti, nevicate in quota, piogge, mareggiate.e acqua alta a Venezia. Ed è allerta arancione su parte dell'Emilia Romagna e della Calabria, gialla in 10 regioni. La perturbazione di origine atlantica resta quindi sulla Penisola. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili conseguenti criticità idrogeologiche. - (PRIMAPRESS)