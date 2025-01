Epifania con doni e temperature sotto la media invernale. Dal 10 gennaio entra aria artica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non solo doni per la Befana 2025 ma anche pioggia, vento e neve ma quest'ultima sono nell'area settentrionale di alcune regioni. Ma nonostante questo il clima non apparirà come invernale tant'è che la colonnina di mercurio salirà specie sulle regioni del Centro-Sud a causa di correnti calde meridionali che tuttavia in qualche zona provocheranno piogge insistenti. Nella giornata di oggi una depressione atlantica, che ha già avvolto buona parte del Regno Unito, verrà supportata da un’energica discesa d’aria artica ma che raggiungerà molto debolmente l’Italia.

Solo dopo il 10 Gennaio l’Italia potrebbe risentire di una circolazione più invernale, derivante dal rinforzo dell’anticiclone verso il Regno Unito e la Scandinavia. Aria più fredda artica potrebbe entrare più decisa sulle nostre regioni, favorendo nevicate a quote relativamente basse. - (PRIMAPRESS)