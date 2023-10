Meteo: esondazioni a Nord mentre si prepara una nuova intensa perturbazione per domani 1 novembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esondazioni e viabilita bloccata in molte aree per il passaggio dell'intensa perturbazione che ha colpito ad inizio settimana nel Nord Italia con allerta rossa in Veneto e alcuni parti del Centro. Ora la perturbazione si sta spostando verso levante e nel corso della giornata il maltempo ci concederà una tregua, in attesa di una nuova perturbazione pronta a raggiunge il nostro Paese già da domani Mercoledì 1 novembre. Ancora l'Emilia Romagna deve fare i conti con le piogge torrentizie e smottamenti come pure a Parma con i fiumi in piena dove si cerca di individuare una persona che era stata vista aggrappata ad un tronco. Anche la Toscana nella morsa delle precipitazioni con Torre del Lago battuta anche da venti a 100 km/h. Ora sarà anche il Sud ad essere interessato dall' attraversamento della perturbazione. - (PRIMAPRESS)